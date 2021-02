Dywan naturalny czy syntetyczny?

Każde z rozwiązań ma zarówno kilka zalet, jak i wad. Podpowiadamy jakich!

Dywan naturalny - zalety i wady

Dywany naturalne to, jak już sama ich nazwa wskazuje, dywany wykonane z tkanin naturalnych. Są to przede wszystkim tkaniny takie jak wełna, bawełna czy jedwab. Największą zaletą, jaką charakteryzuje się taki dywan naturalny jest klasyczny, elegancki, a często wręcz luksusowy wygląd. Jest przyjemny w dotyku, świetnie chroni przez chłodem i tłumi hałasy. Co ważne, odpowiednio pielęgnowany jest bardzo wytrzymały. Największą wadą takiego rozwiązania jest fakt, iż mogą się w nim rozwijać roztocza czy grzyby, jeśli nie będzie wystarczająco często odkurzany.

Dywan syntetyczny - zalety i wady

Jeśli chodzi o dywany z włókien syntetycznych, obecnie do złudzenia przypominają swoim wyglądem dywany naturalne. Dzięki zaawansowanej technice potrafią być równie przyjemne w dotyku i puszyste. Są znacznie tańsze i nie atakują ich mole, grzyby czy bakterie. Niestety nie są odporne na ostre promieniowanie UV, pod wpływem którego mogą szybko wyblaknąć.